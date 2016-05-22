На Сицилії почалося виверження вулкана Етна

Уточнюється, що вулкан вже викинув лаву та попіл.

На початку тижня виверженню передували підземні поштовхи.

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«З 17 травня ми спостерігали збільшення амплітуди поштовхів і фіксували інтенсивну дегазацію, супроводжувану слабкими викидами з північно-східного кратера», — повідомили у філіалі Національного інституту вулканології і геофізики Італії в Катанні, повідомляє Gazeta.ru.

Вулкан Етна є найвищим у Європі, його виверження відбувається регулярно. Висота Етни становить понад 3,2 тис. метрів і змінюється після виверження.