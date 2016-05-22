На Сицилії почалося виверження вулкана Етна
00:59, 22 травня 2016Світ
1029 0
На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна, передає СTV News.
REUTERS
Уточнюється, що вулкан вже викинув лаву та попіл.
На початку тижня виверженню передували підземні поштовхи.
Читайте такожВулкан у Коста-Ріці викидає попіл на висоту до трьох кілометрів
«З 17 травня ми спостерігали збільшення амплітуди поштовхів і фіксували інтенсивну дегазацію, супроводжувану слабкими викидами з північно-східного кратера», — повідомили у філіалі Національного інституту вулканології і геофізики Італії в Катанні, повідомляє Gazeta.ru.
Вулкан Етна є найвищим у Європі, його виверження відбувається регулярно. Висота Етни становить понад 3,2 тис. метрів і змінюється після виверження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter