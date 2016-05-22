Другий тур президентських виборів в Австрії: крісло глави держави може зайняти проросійський кандидат

Загалом у волевиявленні можуть взяти участь близько 6,4 мільйона осіб, повідомляє DW з посиланням на dpa.

За посаду президента у другому турі виборів змагається 45-річний кандидат від правопопулістської Австрійської партії свободи Норберт Гофер, який із відривом у понад 15% здобув перемогу в першому турі голосування. Конкуренцію йому складає 72-річний колишній лідер Зелених Александер Ван дер Беллен.

Виборчі дільниці закриються о 17:00 за місцевим часом, після чого будуть оприлюднені перші попередні результати голосування.

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Зазначається, що нинішні вибори є історичними для Австрії - уперше з 1945 року посада президента дістанеться не представникові соціал-демократів чи консерваторів, які формують дві найбільші партії Австрії.

Крім того, у разі перемоги Гофера, Австрія стане першою західноєвропейською країною, президентом якої є правий популіст.

Варто нагадати, що Хофер належить до партії, яка відома найбільшою симпатією до Росії серед усіх політсил Австрії.