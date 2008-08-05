Грузія покладає відповідальність на Росію за ймовірну війну з Осетією

Підготовка властей невизнаної республіки Південна Осетія до військових дій і заяви про допомогу добровольців з Росії викликають серйозну стурбованість, заявляє Міністерство закордонних справ Грузії в поширеному у вівторок коментарі.

Отамани козачих товариств раніше висловили готовність направити добровольців до Південної Осетії, де в останні дні різко загострилася обстановка. У той же час МВС Північної Осетії завірило, що ніякі озброєні угруповання не зможуть безконтрольно перетнути кордон, передає РІА «Новости».

"Нашу крайню заклопотаність викликає та обставина, що цхінвальський режим відверто готується до війни. За заявою їхніх лідерів, за останні дні з території Росії в Цхінвальський регіон приїхали 300 терористів, які є громадянами Росії", - йдеться в коментарі Департаменту інформації МЗС Грузії.

Як стверджується в документі, Грузія не має наміру виходити за рамки мирного шляху врегулювання конфлікту і закликає південноосетинську сторону до прямого діалогу. Як приклад своїх мирних намірів Тбілісі вказує на той факт, що в Грузії в зоні конфлікту немає важкого озброєння.

"Вся відповідальність за перехід бандформувань з території Росії до Грузії, за ескалацію напруженості в зоні конфлікту під час їх присутності і за подальший розвиток подій повністю лягає на російську сторону", - заявляє грузинський МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. У ніч на суботу в перестрілці в зоні конфлікту з осетинського боку загинули 6 і поранені 15 осіб, з грузинського боку поранень різного ступеня тяжкості зазнали 9 громадян. Миротворчі сили заявили, що перестрілку спровокувала грузинська сторона. Натомість Тбілісі стверджує, що першою стрілянину почала піденноосетинська сторона, на що він був змушений відкрити вогонь у відповідь.

2 серпня у зв’язку з обстрілами із Цхінвалі почалась евакуація дітей та жінок до Північної Осетії.

Сьогодні Комітет з інформації та ЗМІ Південної Осетії повідомив, що вночі двічі були обстріляні пости правоохоронних органів невизнаної республіки.