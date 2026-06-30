Жителі 12 областей України залишились без світла: в Міненерго пояснили причини

Через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у різних областях.

В Україні через російські обстріли та негоду низка споживачів у різних регіонах залишається без електропостачання. А аномальна спека призвела до необхідності сьогодні з 17:00 до 22:00 застосовувати графіки погодинних відключень для населення та бізнесу.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу повідомив, що через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади, за словами заступника міністра, вже працюють над відновленням електропостачання.

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Також Некрасов повідомив, що через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Закликаємо споживачів, за можливості, користуватися енергоємними електроприладами у денний час – з 10:00 до 15:00, а у вечірній період максимального навантаження, з 16:00 до 23:00, ощадливо споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та уникнути запровадження більш жорстких обмежень", - зазначив він.

Ситуація в енергетиці України – осатанні новини

29 червня через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла. Зокрема, про екстрені відключення повідомляло у Рівненській та Хмельницькій областях.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що повернення графіків відключення електроенергії пов'язане насамперед із різким зростанням споживання через спеку на тлі масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах. За його словами, дефіцит потужності цього тижня у вечірні години може сягати 2 ГВт.

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