Спека не відступає: на Львівщині люди рятуються перегріву на водоймах (фоторепортаж)

Водночас рятувальники закликають українців бути обережними на воді.

Хоча вчора Львів несподівано накрив ураган, спека поки не поспішає покидати регіон. Тож місцеві та туристи намагаються шукати порятунку біля води, часом, на жаль, забуваючи про небезпеку і екологію.

Зокрема, біля Трускавця наразі великою популярністю користується озеро Доброгостів, приблизно в 5-6 кілометрах від міста (раніше ми розписували більше детально, як туди дістатися) – у вихідні дні там просто яблуку ніде впасти.

Великим плюсом є те, що озеро оточене густим лісом, тож між купанням буде де заховатися від пекучого сонця.

Відео дня

Водночас, відпочиваючи на озері, далеко не всі люди дотримуються згально рпийнятних правил відпочинку на природі – викидають сміття, розпалюють багаття просто на землі без мангалу, гучно вмикують музику тощо.

Рятувальники закликають українців бути обережними на воді

Водночас далеко не всі відпочивальники дбають про безпеку під час відпочинку на воді – діти без нагляду стрибають у воду із сумнівних конструкцій, а дорослі зловживають алкоголем.

При цьому ДСНС України раніше повідомили, що протягом минулого тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них – 19 дітей.

"Пам'ятайте: безпечний відпочинок починається з відповідальності. Не ігноруйте правила безпеки на воді. Не втрачайте пильність. Бережіть себе та своїх близьких. Адже інколи одна хвилина необережності може коштувати життя", – наголосили рятувальники.

Коли в Україні спаде спека

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують, що у найближчі три дні спекотна погода в Україні збережеться, хоча подекуди можливі періодичні опади.

Водночас ближче до вихідних розпочнеться надходження до України прохолоднішого повітря із районів Скандинавії та країн Балтії.

А ось липень синоптики прогноують українцям набагато спекотнішим, ніж зазвичай.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.