Четверо турецьких військових загинули внаслідок вибуху бомби
04:34, 25 травня 2016Світ
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У Туреччині загинуло четверо військовослужбовців у зв'язку із вибухом.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася у турецькій провінції Ван. В організації вибуху підозрюють бойовиків Робочої партії Курдистану.
Внаслідок вибуху поранення отримали ще четверо солдатів.
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"Четверо турецьких солдатів були вбиті і ще четверо отримали поранення у вівторок на узбіччі дороги від вибуху бомби", - пише видання.
При цьому, у видання наголошують що Робоча партія Курдистану протистоїть урядовим військам вже більше 30 років та вимагає автономії.
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