Четверо турецьких військових загинули внаслідок вибуху бомби

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася у турецькій провінції Ван. В організації вибуху підозрюють бойовиків Робочої партії Курдистану.

Внаслідок вибуху поранення отримали ще четверо солдатів.

Читайте такожHurriyet: У Стамбулі затримали 10 бойовиків "Ісламської держави"

"Четверо турецьких солдатів були вбиті і ще четверо отримали поранення у вівторок на узбіччі дороги від вибуху бомби", - пише видання.

При цьому, у видання наголошують що Робоча партія Курдистану протистоїть урядовим військам вже більше 30 років та вимагає автономії.