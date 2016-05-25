Лавров розповів, що Кремль думає про самостійність Євросоюзу

Таку думку висловив в інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає РБК. Він заявив, що Кремль "трохи переоцінив самостійність". Те, що країни ЄС і США виступили зі спільною позицією проти російської агресії в Україні і ввели санкції, на його думку, свідчить про те, що "Євросоюз залежить від політичної та економічної точок зору Вашингтона".

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Також російський міністр не упустив шанс прокоментувати санкції, введені проти РФ за анексію Криму. Він вважає, що ці санкції завдають шкоди насамперед країнам-членам ЄС.

Між тим, російський дипломат висловив надію, що Росія і країни ЄС зможуть знову "перейти до співпраці".

Нагадаємо, 20 травня Bloomberg з посиланням на неназваних чиновників Євросоюзу повідомив, що країни ЄС домовилися продовжити введені проти Росії санкції ще на півроку.