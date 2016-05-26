У Середземному морі спіймано сигнал аварійного радіомаяка літака EgyptAir - ЗМІ

Як повідомив у середу газеті "Аль-Ахрам" голова єгипетської слідчої комісії Айман аль-Мукаддам, визначено місце розташування аварійного радіомаяка (ELT), який у разі зіткнення літака з землею або водою починає передавати на супутник точні координати місця катастрофи, передає ТАСС.

За словами аль-Мукаддама, "на основі сигналів радіомаяка встановлено район його знаходження в радіусі 5 км". Він пояснив, що літак Airbus оснащений трьома такими приладами, один з яких розміщено у хвостовій частині. Саме його й шукають в даний час пошукові системи, відзначив голова комісії, додавши, що його виявлення дозволить знайти нові уламки літака.

Читайте такожУ Єгипті спростовують інформацію про вибух на борту EgyptAir

Між тим, як зазначив аль-Мукаддам, бортові самописці А320 досі не знайдені. "Їх пошуки вимагають серйозного технічного оснащення, так як, швидше за все, вони знаходяться на глибині, що перевищує 3 тисячі метрів", - пояснив він. За його словами, влада Єгипту має намір звернутися до однієї з іноземних компаній, що спеціалізуються на глибоководних операціях. "Через погодні умови і хвилі радіус пошукової операції зараз розширюється", - сказав він.

В даний час пошуковиків в Середземному морі супроводжують п'ятеро єгипетських слідчих, які здійснюють контроль за собором знайдених уламків. Аль-Мукаддам також повідомив, що в найближчі години від грецької сторони очікується отримання запитаних переговорів екіпажу з диспетчерами і записи з радарів. Крім того, французькі слідчі збирають всі записи та інформацію в Європі, а саме в тих країнах, через які пролягав маршрут літака, щоб потім подати їх комісії.

Читайте такожЛітак авіакомпанії EasyJet здійснив екстрену посадку через запаху гару

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено. Бортові самописці літака, розшифровка яких повинна допомогти встановити причини аварії, поки не виявлені.