Унаслідок вибуху на півдні Франції п'ятеро поранених
19:48, 27 травня 2016Світ
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У Франції в споруджуваному будинку стався вибух.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на BFMTV.
Відзначається, що внаслідок вибуху на півдні Франції в поселенні Фронтіньян постраждали п'ять осіб.
При цьому двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
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В даний час встановлюються причини вибуху.
У квітні через вибух в житловому будинку на півночі Франції загинула одна людина.
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