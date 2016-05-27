Унаслідок вибуху на півдні Франції п'ятеро поранених

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на BFMTV.

Відзначається, що внаслідок вибуху на півдні Франції в поселенні Фронтіньян постраждали п'ять осіб.

При цьому двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

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В даний час встановлюються причини вибуху.

У квітні через вибух в житловому будинку на півночі Франції загинула одна людина.