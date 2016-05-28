В Іраку вбито одного з командирів "Ісламської держави"

Про це повідомив представник армії США Стів Уоррен, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами військового, за останні чотири дні по позиціях ІД нанесено більше 20 авіаударів, в результаті яких було вбито більше 70 бойовиків.

За даними американських військових, серед убитих був Махер аль-Білаві, командир об'єднаного угруповання "Ісламської держави" у Фаллуджі.

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Раніше в п'ятницю ООН повідомила, що сотням сімей вдалося втекти із захопленого джихадистами міста.

За оцінками ООН, майже 50 тисяч мирних жителів як і раніше залишаються у Фаллуджі. Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі Джим М'юїр, більшість городян є родичами бойовиків ІД.

Раніше ООН і правозахисна організація Human Rights Watch попередили, що у Фаллуджі панує голод і запаси продовольства закінчуються, так як урядові війська перекрили всі під'їзди до міста, а ІД не дає жителям його залишити, сподіваючись використати їх в якості "живого щита".