ЄС продовжив санкції проти режиму Асада

Як повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті Ради ЄС у п'ятницю, 27 травня, це рішення ухвалене у зв'язку з тим, що в Сирії тривають репресії, передає dw.com.

У Брюсселі мають намір продовжувати пошуки "довготривалого вирішення конфлікту в Сирії". ЄС також планує "ще активніше виступати за переконливе відновлення внутрішньосирійських переговорів" під керівництвом спецпредставника ООН по Сирії Стаффана де Містури, в ході яких повинна бути досягнута угода про політичний перехід в Сирії. Крім того, Брюссель продовжить вживати заходів для того, щоб жителям Сирії, які знаходяться в тяжкому становищі, надавалася гуманітарна допомога.

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Європейські санкції проти сирійського режиму були запроваджені в грудні 2014 року. Вони включають в себе, зокрема, нафтове ембарго, обмеження на інвестиції і заморожування активів центрального банку Сирії в ЄС. Крім того, понад 200 особам і 70 організаціям був заборонений в'їзд в країни Євросоюзу, а їхні активи в ЄС були заморожені.