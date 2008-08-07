Китай задля безпеки Олімпіади закрив кордон з Киргизією

Китай закрив міжнародні пропускні пункти на кордоні з Киргизією з 7 серпня до вересня 2008 року. Це рішення було ухвалене з огляду на проведення в столиці Китаю Пекіні Олімпійських ігор, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на посольство Китаю в Бішкеку.

Пункти пропуску "Іркештам" і "Торугарт" закриті з метою безпеки Олімпіади-2008.

Раніше впродовж 2008 року Китай уже закривав кордон з Киргизією з 5 по 10 лютого у зв`язку з святкуванням східного Нового року, а також з 29 квітня по 4 травня у зв`язку з святкуванням Дня трудящих.