Китай задля безпеки Олімпіади закрив кордон з Киргизією
16:10, 07 серпня 2008Світ
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Китай закрив міжнародні пропускні пункти на кордоні з Киргизією з 7 серпня до вересня 2008 року. Це рішення було ухвалене з огляду на проведення в столиці Китаю Пекіні Олімпійських ігор, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на посольство Китаю в Бішкеку.
Пункти пропуску "Іркештам" і "Торугарт" закриті з метою безпеки Олімпіади-2008.
Раніше впродовж 2008 року Китай уже закривав кордон з Киргизією з 5 по 10 лютого у зв`язку з святкуванням східного Нового року, а також з 29 квітня по 4 травня у зв`язку з святкуванням Дня трудящих.
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