Бойовики розстріляли в Іраку 12 вболівальників мадридського "Реала"

Про це повідомляє Daily Star.

Четверо озброєних бойовиків у суботу, 28 травня, увірвалися до клубу вболівальників мадридського «Реала» в місті Бакуба, що в 40 милях на північ від Багдада, і почали без розбору стріляти по людям, як дивилися фінальну гру Ліги чемпіонів. Напад стався ближче до кінця матчу, перед серією пенальті.

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В результаті нападу загинули 12 людей, ще вісім отримали поранення. Усі жертви нападу є громадянами Іраку, у віці від 18 до 30 років.

Терористи імовірно належали до угруповання «Ісламська держава».

Як повідомляв УНІАН, у середині травня в Іраку при нападі бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" на заповнене людьми кафе загинули 16 людей, ще 30 поранені. Як повідомляється, кафе було популярно серед уболівальників іспанського футбольного клубу "Реал Мадрид".