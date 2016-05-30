На півдні Туреччини пролунав вибух: загинули 4 людини, ще 19 отримали поранення

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на джерела в органах безпеки, інформує "Європейська правда".

Як пише видання, бомба була закладена представниками забороненої Робочої партії Курдистану (РПК).

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Курдські бойовики підірвали саморобний вибуховий пристрій, захований під дорогою, в той час, коли проїжджав поліцейський автомобіль.

Чотири мирних жителя загинули відразу на місці вибуху, а ще 19 осіб, включаючи 5 поліцейських в броньованому поліцейському автомобілі, постраждали, за попередніми висновками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині через атаки курдських бойовиків загинули 2 поліцейських.