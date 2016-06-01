Поліція Німеччини оголосила про посилення заходів контролю під час Євро-2016

09:58, 01 червня 2016
Світ
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Федеральна поліція Німеччини оголосила про посилення заходів контролю під час Євро-2016.

REUTERS

Як повідомляє Deutsche Welle, на кордонах з Францією, Бельгією, Люксембургом і Нідерландами посилено перевірятимуться автомобілі та інші транспортні засоби.

За словами представника поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, метою посилених заходів контролю є попередження проникнення до Франції осіб, налаштованих на насильницькі дії, а також терористів.

Посиленому контролю підлягають автобуси з фанатами, а також підозрілі автомобілі.

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Підозрілі особи, а також особи без документів будуть зніматися з маршрутів.

Крім того, поліція прийме додаткові заходи для патрулювання залізниці та аеропортів.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 стартує 10 червня у Франції. У зв'язку зі збільшеною терористичною загрозою в Європі президент Франції Франсуа Олланд обіцяв забезпечити максимальну безпеку всім уболівальникам, які вирішили відвідати країну під час проведення чемпіонату .

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