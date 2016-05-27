У Харкові сталася потрійна ДТП (фото)
20:55, 27 травня 2016Суспільство
1702 0
Сьогодні близько 17:30 на Салтівському шосе, 43 сталася ДТП за участю автомобілів Renault, Ваз 2109 і Ford Sierra.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото: Прес-служба патрульної поліції
Про це повідомляє Newsroom з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
За попередніми даними, "француз" рухався з боку вулиці Академіка Павлава в напрямку Салтівського шосе, за ним у попутному напрямку їхав ВАЗ 2109, Ford їхав зі сторони вулиці Халтуріна.
Читайте такожУ центрі Львова при зіткненні двох автомобілів постраждали 7 людей
Як пояснюють свідки і учасники ДТП, Sierra їхав на великій швидкості і водій не впорався з керуванням. Внаслідок Ford влетів у Renault, який, у свою чергу, відкинуло на ВАЗ. Постраждалих немає. На водія Ford склали протокол за статтею 124 КУ ("порушення ПДР").
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter