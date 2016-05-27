У Харкові сталася потрійна ДТП (фото)

Про це повідомляє Newsroom з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

За попередніми даними, "француз" рухався з боку вулиці Академіка Павлава в напрямку Салтівського шосе, за ним у попутному напрямку їхав ВАЗ 2109, Ford їхав зі сторони вулиці Халтуріна.

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Як пояснюють свідки і учасники ДТП, Sierra їхав на великій швидкості і водій не впорався з керуванням. Внаслідок Ford влетів у Renault, який, у свою чергу, відкинуло на ВАЗ. Постраждалих немає. На водія Ford склали протокол за статтею 124 КУ ("порушення ПДР").