Грузія оголосила про виведення військ з Південної Осетії

Міністерство внутрішніх справ Грузії оголосило, що грузинські війська повністю виведені з території Південної Осетії. Про це агентство Reuters повідомив представник міністерства Шота Утіашвілі. Агентство також наводить слова очевидця про те, як з республіки відходить грузинська військова колона з важкою артилерією.

Секретар Ради національної безпеки Грузії Олександр Ломая повідомив, що війська перейшли на нові позиції після повітряних ударів російської авіації.

Зі свого боку, російські військові спростовують повідомлення про виведення. Про це повідомив РосБізнесКонсалтингу помічник командувача Змішаними силами з підтримці миру (ЗСПМ) капітан Володимир Іванов. "Миротворчі пости в зоні конфлікту фіксують наявність підрозділів Міністерства оборони Грузії, особового складу і техніки грузинської армії, зокрема бронетехніки і артилерії", - сказав він.