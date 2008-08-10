Білий дім попередив Кремль про погіршення відносин

Білий дім попередив, що подальша ескалація конфлікту навколо Південної Осетії з російського боку може серйозно ускладнити російсько-американські відносини в довгостроковій перспективі.

Як повідомляє Associated Press, заступник радника президента США по національній безпеці Джим ДЖЕФФРІ відзначив, що позиція Вашингтона була доведена до відома російських властей.

Агентство відзначає, що російська авіація в неділю, 10 серпня, вперше з початку конфлікту завдала ударів по цілях в грузинській столиці. Повідомляється, що грузинські війська вийшли з Цхінвалі під сильним обстрілом з боку російської армії.

Раніше Держсекретар США Кондолізза РАЙС зажадала від Росії вивести її війська з території Грузії і закликала сторони до припинення бойових дій, нагадує Лента.ру.

У п`ятницю, 8 серпня, Росія ввела свої війська в Південну Осетію, яка де-юре є територією Грузії, щоб захистити російських миротворців, по позиціях яких був відкритий вогонь грузинськими підрозділами. Російські ВПС також завдали серію авіаударів по військових об`єктах на території Грузії.