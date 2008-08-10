Кораблі ВМФ Росії потопили грузинський ракетний катер

Кораблі Військово-морського флоту Росії відбили атаки грузинських ракетних катерів, повідомило РБК високопоставлене джерело в Міністерстві оборони Росії. За його словами, грузинські ракетні катери зробили дві спроби атакувати російські військові кораблі. Кораблі ВМФ РФ вогнем у відповідь потопили один з грузинських катерів, що брали участь в атаці.

Підтвердження даної інформації з грузинських джерел поки не надходило.

Помічник головкому ВМФ Росії Ігор Дигало підтвердив знищення грузинського ракетного катера в Чорному морі, проте нічого не згадав про атаку. За його відомостями, катер був потоплений у побережжя Абхазії кораблями російського військового флоту після того, як в зоні патрулювання "були помічені чотири грузинські кораблі, три з яких пішли у напрямку Поті".