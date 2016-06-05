У Швейцарії проходить референдум про гарантовану для всіх жителів країни допомогу

Незважаючи на зовнішню привабливість цієї ідеї, більшість громадян у ході голосування, як очікується, висловляться "проти", слідуючи закликам уряду й більшості членів парламенту, передає ТАСС.

Опоненти гарантованої допомоги попереджають про те, що потрібно збільшити податки для того, щоб знайти понад 200 млрд франків на виплати БОД. Тому під загрозу може бути поставлена нинішня система соціального страхування, ослабне мотивація до праці в людей із низькими доходами.

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На референдум у Швейцарії винесено загалом п'ять питань. Крім БОД, це поправки до закону про біженців, які спрямовані на прискорення процедури розгляду заявок на надання притулку, а також поправки до законодавства про штучне запліднення, що дозволяють генетичну діагностику до народження дитини.

На голосування поставлено, крім того, дві громадські ініціативи: одна з них вимагає від держави не отримувати вигоду з надання послуг громадянам, а друга пропонує всі кошти, отримані від справляння податку на транспорт, направляти на покращення організації дорожнього руху та не розглядати автомобілістів як "дійних корів". Зараз на ці цілі витрачається лише половина надходжень, а решта йде на інші потреби держави.