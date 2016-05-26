Більше половини громадян Польщі висловились проти прийому мігрантів - дослідження

За даними аналітичного центру CBOS, небажання приймати мігрантів серед поляків зменшується, повідомляє Польське радіо. Опитування показують, що сприйняття можливості їх прийому з країн, охоплених збройними конфліктами, відрізняється в залежності, у першу чергу, від партійних уподобань.

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Так проти прийому прохачів притулку у більшості висловлюються ті анкетовані, котрі на можливих виборах до Сейму Польщі проголосували б за партії КОРВіН (85%), Право і справедливість (65%), рух Кукіз’15 (60%), Польську селянську партію (59%) та Союз лівих демократів (54%).

Найбільше симпатиків прийому у Польщі мігрантів складають потенційні електорати партій "Сучасна" (77%) та "Разом" (70%). Позитивно до прийому біженців ставляться теж виборці Громадянської платформи (55%). За інформацією CBOS, серед усіх опитаних, котрі підтримують прийом біженців, переважають ті, хто висловлюється за надання втікачам права перебування у Польщі лише до того часу, коли вони зможуть повернутися на батьківщину.

Як і у квітні, думки на тему надання біженцям притулку у Польщі відрізняються теж в залежності від політичних поглядів. Експерти звертають увагу, що проти прийому у Польщі біженців частіше виступають особи з правими політичними поглядами (59%), ніж прихильники центризму та лівих поглядів (53% і 37% відповідно). Найбільше противників надання притулку висловлюють опитані, котрі не можуть визначитися зі своїми політичними поглядами на лінії ліві-центр-праві (65%).

Різниця у поглядах на тему прийому прохачів притулку в Польщі відзначається також у вікових групах. Молодші особи (18–44 років) частіше ніж старші виступають проти прийому мігрантів. У цій віковій групі чим молодший респондент, тим помітніший спротив. Противники надання притулку біженцям у Польщі домінують теж у віковій групі 40–54 років.