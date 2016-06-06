Париж виплатить мільйони євро допомоги постраждалим від повені

За словами прем'єра, місцева влада в найближчі кілька днів отримає мільйони євро на надання допомоги постраждалим, передає Бі-бі-сі. Ці гроші, як сподівається влада країни, допоможуть постраждалим від удару стихії прожити перший час після повені.

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Жертвами стихії у Франції стали 4 людини і 42 отримали травми. Без електроенергії залишаються близько 7 тис. будинків.

Прем'єр найближчим часом відвідає місто Монтаржі, яке, за інформацією французьких влади, найсильніше постраждало від повені.

Рівень води в Сені піднявся в п'ятницю на 6,1 м - до максимального з 1982 року рівня. У Парижі вздовж берегів річки звели загородження, а багато мостів закрилися для руху.

Всесвітньо відомі музеї Лувр і Орсе з п'ятниці закриті для відвідувачів, їх співробітники наприкінці минулого тижня перенесли особливо цінні експонати в безпечні місця.

У неділю французьке міністерство навколишнього середовища повідомило, що рівень води, очевидно, досяг свого піку і починає знижуватися.

Згідно з даними страхової асоціації AFA, збитки, завдані повінню, обійдутьсястраховим компаніям в більш ніж 600 млн євро.