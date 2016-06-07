Засновник Bellingcat назвав головні виклики для слідства щодо МН17: хто був всередині "Бука" і коли була запущена ракета

За його словами, головний виклик, який стоїть перед ними (ССГ - Ред.), щоб на 100% ідентифікувати, хто саме був всередині "Бука", коли була запущена ракета по рейсу MH17, передає "Апостроф".

"Ми впевнені, що ми побудували сильну доказову базу для того, щоб притягнути до відповідальності російську 53-ю бригаду. Але набагато складніше довести, що "ось це особа, яка натиснула на кнопку", - вважає Хіггінс.

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Також він заявив, що з релізу досить ясно, що головна теорія слідчої групи - це була ракета, випущена з "Бука".

"Мені складно сказати, чи вони будуть вказувати на конкретний "Бук" найближчим часом, але я думаю, що ми дали переконливі аргументи громадськості, що це був саме "Бук" №332 53-ї російської бригади", - впевнений представник Bellingcat.

При цьому, відповідаючи на питання про те, як результати офіційного розслідування вплинуть на конфлікт на Донбасі і ставлення у світі до президента РФ Володимира Путіна, він сказав, що з Росією буде важко мати справу іншим країнам.

"Я вважаю, що це буде важко для інших країн, мати справу з країною, яка вбила 298 осіб, а потім про це неодноразово брехала, фальсифікуючи при цьому докази", - підсумував Хіггінс.

Нагадаємо, 6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденого на місці падіння літака нижній частині ракети Бук Venturi.