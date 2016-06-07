Засновник Bellingcat назвав головні виклики для слідства щодо МН17: хто був всередині "Бука" і коли була запущена ракета

10:00, 07 червня 2016
Світ
4751 0

Засновник групи громадських журналістів Bellingcat Еліот Хіггінс допускає високу ймовірність того, що висновки Спільної слідчої групи (ССГ - Ред.), яка займається справою збитого над Донбасом Боїнга 777, співпадуть з висновками його команди і підтвердять, що літак збила російський ЗРК "Бук".

om.nl

За його словами, головний виклик, який стоїть перед ними (ССГ - Ред.), щоб на 100% ідентифікувати, хто саме був всередині "Бука", коли була запущена ракета по рейсу MH17, передає "Апостроф".

"Ми впевнені, що ми побудували сильну доказову базу для того, щоб притягнути до відповідальності російську 53-ю бригаду. Але набагато складніше довести, що "ось це особа, яка натиснула на кнопку", - вважає Хіггінс.

Читайте такожЕксперти Bellingcat назвали ймовірних причетних до катастрофи MH17, серед них - Міноборони РФ й Путін

Також він заявив, що з релізу досить ясно, що головна теорія слідчої групи - це була ракета, випущена з "Бука".

"Мені складно сказати, чи вони будуть вказувати на конкретний "Бук" найближчим часом, але я думаю, що ми дали переконливі аргументи громадськості, що це був саме "Бук" №332 53-ї російської бригади", - впевнений представник Bellingcat.

При цьому, відповідаючи на питання про те, як результати офіційного розслідування вплинуть на конфлікт на Донбасі і ставлення у світі до президента РФ Володимира Путіна, він сказав, що з Росією буде важко мати справу іншим країнам.

"Я вважаю, що це буде важко для інших країн, мати справу з країною, яка вбила 298 осіб, а потім про це неодноразово брехала, фальсифікуючи при цьому докази", - підсумував Хіггінс.

Нагадаємо, 6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденого на місці падіння літака нижній частині ракети Бук Venturi.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter