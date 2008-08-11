РБ ООН завтра проведе екстрене засідання по Грузії

Рада Безпеки ООН задовольнила прохання Тбілісі про скликання чергового екстреного засідання по ситуації в Грузії. Постійний представник Бельгії в ООН, головуючий в Раді безпеки в поточному місяці, призначив термінове засідання на 17:00 за місцевим часом, повідомляє Associated Press. Захід пройде в закритому режимі.

За повідомленнями дипломатів, учасники Радбезу докладають зусиль до того, щоб домовитися про текст спільної резолюції по російсько-грузинському конфлікту, проте жоден з варіантів документу поки не схвалений всіма членами РБ ООН.

«Подробиці» нагадують, що Росія як постійний учасник Ради Безпеки ООН володіє при винесенні ухвал Радбезом правом вето. Грузія не є членом РБ ООН.