Французька поліція відпрацювала сценарій теракту на матчі Україна - Ірландія під час Євро-2016

Готуючись до Євро-2016, французька поліція провела навчання в Ліоні. Про це з посиланням на The Guardian пише "Європейська правда".

За сценарієм на стадіоні "Люм'єр" стався теракт під час матчу збірних України та Північної Ірландії, який відбудеться 16 червня.

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За умовою навчань, два терористи-смертники підірвали себе серед великого скупчення людей.

"Вболівальники залишали стадіон Ліона після матчу Україна-Північна Ірландія, коли два смертника нібито підірвали себе в натовпі. Волонтери, які беруть участь у навчаннях, грали жертв теракту і постраждалих. Натовп запанікував і поліція повинна була забезпечити безпечний район у той час як парамедики допомагали постраждалим", - зазначає видання.

Ці навчання були одними зі щонайменше 30 сценаріїв, які відпрацьовували співробітники поліції та екстрених служб у Франції напередодні Євро-2016

Франція готується прийняти понад 2,5 млн. володарів квитків на матчі Євро-2016 і більше мільйонів уболівальників у 10 містах, які дивитимуться матчі у фан-зонах.

Репортери Reuters зафіксували одне з таких навчань на ліонському стадіоні.