Українських прикордонників запросили нести службу у французьких аеропортах протягом Євро-2016
12:15, 07 червня 2016Суспільство
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Співробітники Державної прикордонної служби України нестимуть службу в аеропортах Парижа, Марселя, Ліона та Лілля в рамках спеціальної операції "Єврокубок 2016".
Українські прикордонники / УНІАН
Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, під час Чемпіонату Європи з футболу, який проходитиме з 10 червня по 10 липня, сектор авіаційної безпеки Європейської агенції з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах (FRONTEX) проводитиме операцію «Єврокубок 2016». Її мета - підвищення рівня безпеки на чемпіонаті. Для участі в ній були запрошені і прикордонники з України.
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Вони нестимуть службу в аеропортах для здійснення прикордонного контролю, недопущення в’їзду екстремістів або радикалів, ввезення зброї, боєприпасів, вибухівки та інших засобів терору.
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