Крадіжка нафти з трубопроводу каратиметься на смерть

У Китаї відпер крадіжка нафти із магістрального трубопроводу може каратися на смерть. За даними китайської поліції, крадіжки нафти почастішали, і оцінюються приблизно у 120 мільйонів доларів. Крім того, йдеться про серйозні пошкодження трубопроводів. У зв’язку із цим злочином вже заарештовано майже 3 тисячі осіб. Попит і, відповідно, ціна пального в Китаї невпинно зростають, що пояснюється швидкими темпами розвитку економіки цієї країни. Більше того, це економічне зростання називають серед основних факторів подорожчання нафти у світі.

ВВС