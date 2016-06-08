Сенат Франції розгляне резолюцію про скасування санкцій проти Росії – ЗМІ

Таким чином, вони приєднаються до нижньої палати парламенту Франції, яка ухвалила аналогічну резолюцію 28 квітня, передає DT.UA. "Але ініціативи депутатів і сенаторів, які ставлять за мету натиснути на уряд, не мають обов'язкового характеру для уряду. Рішення буде ухвалене у Брюсселі і вимагає єдності представників 28 країн-учасниць ЄС", - пише французьське видання Le Figaro.

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Видання зазначає, що за кілька тижнів до ухвалення рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії, яка окупувала частину української території і розв'язала війну на Донбасі, в Європі розгорілися "великі політичні маневри". Європейські "друзі" Володимира Путіна розгорнули масштабну кампанію і всіма можливими способами намагаються вплинути на рішення Євросоюзу щодо санкцій.