Сенат Франції розгляне резолюцію про скасування санкцій проти Росії – ЗМІ
Французькі сенатори сьогодні збираються розглянути резолюцію, яка закликає уряд країни скасувати санкції проти Росії.
Таким чином, вони приєднаються до нижньої палати парламенту Франції, яка ухвалила аналогічну резолюцію 28 квітня, передає DT.UA. "Але ініціативи депутатів і сенаторів, які ставлять за мету натиснути на уряд, не мають обов'язкового характеру для уряду. Рішення буде ухвалене у Брюсселі і вимагає єдності представників 28 країн-учасниць ЄС", - пише французьське видання Le Figaro.
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Видання зазначає, що за кілька тижнів до ухвалення рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії, яка окупувала частину української території і розв'язала війну на Донбасі, в Європі розгорілися "великі політичні маневри". Європейські "друзі" Володимира Путіна розгорнули масштабну кампанію і всіма можливими способами намагаються вплинути на рішення Євросоюзу щодо санкцій.