У центрі канадської столиці Оттави під землю пішла частина вулиці (фото, відео)

НП сталася близько десятої ранку за місцевим часом і почалася з невеликого провалу, який швидко поширився на всі чотири смуги Рідо-стріт, захопивши автомобіль, який стояв припаркованим біля узбіччя (цей момент встигли зняти на відео), повідомляє РБК з посиланням на National Post.

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Згідно з повідомленням, причиною утворення великої ями, в яку фактично провалилася частина вулиці, за даними поліції, став прорив магістрального водопроводу. Він привів також до витоку газу, через який були евакуйовані торговий центр Rideau і готель Westin.

Рух на вулицях центру Оттави виявився ускладненим, транспортними потоками вийшли управляти регулювальники. У поліції закликали громадян стежити за новинами, щоб вибирати шляхи об'їзду. Міський транспорт спрямований по інших маршрутах.

Електромережі Оттави повідомили про відключення електрики в районах Рідо, Бессерер, Ніколас, Веллінгтон і Сассекс, за даними регулятора відключення торкнулося 851 особа.