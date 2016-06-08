ЗМІ: Німеччина та інші країни ЄС блокують швидке скасування віз для громадян Грузії

Про це повідомляють інформагенції з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, передає Deutsche Welle.

У середу, 8 червня, представники Німеччини, Франції, Бельгії та Італії висловилися проти рішення щодо безвізового режиму, яке у п'ятницю мали ухвалити міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС. За даними джерел, голосування щодо цього питання зняли з порядку денного п'ятничної зустрічі у Люксембурзі.

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Представники чотирьох країн попросили Єврокомісію зібрати дані щодо збільшення криміналітету серед країн-членів Союзу. У випадку Німеччини йдеться про зростання кількості квартирних крадіжок, відповідальність за які покладають переважно на грузинську мафію.

Цього ж дня президент Ради ЄС Дональд Туск зустрівся з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі та закликав "найближчим часом" ухвалити рішення щодо безвізового режиму з цією країною. Грузія виконала всі умови отримання такого режиму ще у грудні минулого року - тоді це підтвердила Єврокомісія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європарламент відклав обговорення питання лібералізації візового режиму з Грузією до жовтня.