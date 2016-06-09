Пентагон пояснив, чому армія Путіна недовго буде мати перевагу в разі конфлікту у Прибалтиці

Про це пише "Гордон" з посиланням на The Weekly Standard.

Як зазначив Карпентер в ході слухань у комітеті Сенату США з міжнародних відносин, Росія в разі нападу на Естонію або Латвію буде випереджати США і за часом, і за відстанню.

Втім, як зазначив співробітник міноборони США, ці переваги будуть нівельовані до кінця 2017 року, коли на східному фланзі НАТО з'явиться бригадна бойова група.

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З початку 2014 року, коли Росія почала агресію щодо України, відносини між НАТО і Кремлем охололи і продовжують погіршуватися.

Про плани НАТО збільшити чисельність військ в країнах, що межують з РФ, стало відомо наприкінці минулого року. Представники США заявили, що метою їхніх зусиль у Європі є заспокоєння союзників більш широкою активністю щодо стримування будь-яких агресивних дій з боку Росії.

За даними західних ЗМІ, у Польщу та країни Балтії планується перекинути чотири батальйони загальною чисельністю до 4000 осіб. Як повідомлялося, два батальйони нададуть США, по одному - Великобританія і Німеччина.