У Польщі відбулися акції протесту проти дій Росії у Грузії
23:14, 12 серпня 2008Світ
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У Варшаві, Кракові та Гданську
З 9 серпня у польських містах відбуваються акції протесту проти воєнних дій Росії у Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинги вже відбулися перед дипломатичними установами Росії у Варшаві, Кракові та Гданську.
Вчора ввечері у Варшаві майже 300 осіб взяло участь у мітингу на підтримку Грузії перед Посольством Російської Федерації у Польщі. Акцію організувала ініціатива «Солідарні із Грузією». Учасники мітингу тримали транспаранти з написами «Росіяни – додому!», «Вільна Грузія», «Стоп провокації та агресії», «Лапи - від Грузії!».
Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання жертв воєнного конфлікту між РФ і Грузією.
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