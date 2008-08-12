У Польщі відбулися акції протесту проти дій Росії у Грузії

З 9 серпня у польських містах відбуваються акції протесту проти воєнних дій Росії у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинги вже відбулися перед дипломатичними установами Росії у Варшаві, Кракові та Гданську.

Вчора ввечері у Варшаві майже 300 осіб взяло участь у мітингу на підтримку Грузії перед Посольством Російської Федерації у Польщі. Акцію організувала ініціатива «Солідарні із Грузією». Учасники мітингу тримали транспаранти з написами «Росіяни – додому!», «Вільна Грузія», «Стоп провокації та агресії», «Лапи - від Грузії!».

Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання жертв воєнного конфлікту між РФ і Грузією.