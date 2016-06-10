Париж зустрічає Євро-2016 горами сміття і транспортними проблемами

Профспілки, що представляють працівників державної залізничної компанії SNCF анонсували серйозні збої в русі поїздів, що прямують у напрямку Stade de France, де пройде матч відкриття Євро-2016, передає Анадолу.

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Між тим, у столиці країни Парижі триває страйк сміттярів.

Місто виявився завалене сміттям напередодні європейської першості з футболу. Лідери профспілок заявляють, що страйк триватиме до 14 червня.

В даний час ведуться переговори між профспілками та урядом.

У свою чергу UEFA вимагає гарантій того, що авіакомпанія Air France, яка бере участь у страйку, зможе хоча б привезти на Євро-2016 арбітрів. Страйк пілотів триватиме до 14 червня.