У США поховали легендарного боксера Мохаммеда Алі

Боксера Мохаммеда Алі поховали в його рідному штаті Кентуккі, в місті Луїсвілл, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"На панахиді за спортсмену серед інших виступив колишній президент США Білл Клінтон"Ю - йдеться у повідомленні.

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"Він вирішив написати свою власну історію життя у дуже молодому віці, - заявив Клінтон. - Він вирішив, що він ніколи не буде безправним".

Крім екс-глави держави на похорон прибули друзі Алі, а також відомі боксери, актори і король Йорданії. На церемонію прилетів і президент Туреччини Реджеп Ердоган, однак він покинув її раніше терміну.

Як зазначає Associated Press, під час проїзду катафалка на вулицях Луїсвілля вишикувалися близько 100 тисяч осіб. Вони скандували: "Алі! Алі!"

Алі помер у віці 74 років. Причиною його смерті став септичний шок. Вперше він став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі 1964 року, а згодом не раз захищав цей титул. Журнал the Ring п'ять разів називав Алі боксером року. Спортсмен також вів політичну і громадську діяльність.