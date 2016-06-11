ЗМІ: Опозиція Польщі зареєструвала в Сеймі резолюцію про геноцид поляків під час Волинської трагедії

Про це повідомляє "Польське радіо".

У проекті наголошується, що “організований і масовий вимір Волинського злочину має характер етнічної чистки і геноциду”, а у 1942-1945 роках на території Волині і Східної Галичини “жертвами злочину стали 100 тисяч невинних польок і поляків, включно з дітьми”.

“11 липня 2016 року виповнюються 73-ті роковини апогею хвилі злочину, який на Східних кресах здійснили: Організація українських націоналістів і підрозділи Української повстанської армії”, – йдеться у документі.

У Сеймі зареєстровано ще два проекти щодо 11 липня, їх раніше склали депутати від партії «Кукіз’15» та партії «Право і справедливість».

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2016 року відомі українські державні, громадські діячі, глави традиційних церков та інтелектуали закликали керівництво Польщі встановити спільний День пам'яті жертв Волинської трагедії. Також українці закликали польських політиків утриматися від нерозважливих політичних заяв з приводу минулого, які можуть використати треті сили для загострення польсько-українських відносин.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики, зокрема, вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.

Також нижня палата польського парламенту не підтримала поправку групи депутатів про встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії, мучеництва кресовян.