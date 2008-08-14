США шукають можливість поговорити з НАТО без Росії

Сполучені Штати Америки звернулися до НАТО з проханням організувати засідання міністрів закордонних справ країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, для обговорення ситуації в Грузії. Таку заяву зробила офіційний представник альянсу Кармен Ромеро. Вона повідомила, що засідання може бути проведене вже 17 серпня. Представник НАТО уточнила, що Росія не буде запрошена для участі в зустрічі, передає Reuters.