Росія і Франція почали спільні військово-морські навчання

Навчання військово-морських сил Росії і Франції проходять в Японському морі, повідомляє РІА Новости з посиланням на службу інформації Тихоокеанського флоту.

У навчаннях беруть участь бойовий корабель військово-морських сил Франції фрегат «Вандем`єр», великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту «Маршал Шапошников». У навчанні також буде задіяний вертоліт ВМС Франції, він повинен здійснити посадку на палубу «Маршала Шапошникова».

Учасники маневрів зараз відпрацьовують спільні дії на користь захисту цивільного судноплавства, наголошується в повідомленні.

За планом, військові моряки двох країн також проведуть тренування зі зв`язку і спільного маневрування кораблів, вертолітні навчання і артилерійську стрілянину по морській мішені. Під час відпрацювання завдань з захисту районів активного судноплавства, кораблі вестимуть спільний пошук «порушників» із застосуванням авіації. Вона буде представлена російськими літаками Іл-38 і вертольотами Ка-27, наголошується в документі.

Навчання закінчаться 15 серпня.

Газета.ру