США ввели перші санкції проти Російської Федерації, повідомляє «Рейтер» з посиланням на представника Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, джерело агентства відзначає, що НАТО заборонило російському кораблю брати участь у міжнародних антитерористичних навчаннях у Середземному морі через дії РФ щодо Грузії.

Корабель Російської Федерації «Ладный» у серпні-вересні 2008 року повинен був брати участь в об`єднаній військово-морській антитерористичній операції НАТО в Середземному морі «Активні зусилля».

Адміністрація США блокувала запит російської сторони на проведення позачергового засідання Ради НАТО-Росія для обговорення ситуації на Кавказі.

Раніше постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН зажадав провести 12 серпня зустріч між послами НАТО і російською стороною, на якій планувалося обговорити шляхи виходу з грузинсько-російського конфлікту. Проте зустріч не відбулася з ініціативи Альянсу, де заявили, що для підготовки їм потрібно більше часу. Натомість представники організації призначили спеціальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО, де ситуація, що виникла між Грузією і Росією, обговорюватиметься без російської сторони.