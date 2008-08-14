Снайпер поранив грузинську журналістку під час прямого ефіру
19:17, 14 серпня 2008Світ
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Під час прямого телеефіру снайпер поранив у руку журналіста Громадського телеканалу Грузії Тамару Урушадзе, повідомляє Газета.ру. Вона висвітлювала в прямому ефірі останні події в зоні конфлікту. Після пострілу ефір вимкнувся на кілька хвилин, проте камера не вимикалася.
Як зазначає агентство «Грузія Online», подія свідчить про те, що гарантій безпеки журналістів в зоні конфлікту на даний момент немає.
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