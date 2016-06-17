Путін: Росія побоюється, що її "кинуть" в питанні скасування санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

«Думаю, що в його (Саркозі запропонував РФ в односторонньому порядку як сильного партнера скасувати санкції - УНІАН) пропозиції є конструктив, на який можна і потрібно було б звернути увагу. І ми були б готові до таких кроків, якби були впевнені в тому, що нас, як у нас кажуть в народі, не «кинуть». Ми повинні бути впевнені в тому, що за цими навіть односторонніми діями з боку Росії послідують зустрічні кроки, які не будуть, як відомий класик казав, кроками вперед - два кроки назад», - сказав Путін.

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За його словами, йому поки важко сказати, хто зможе переконати РФ, що партнери налаштовані на таку роботу.

«Я думаю, що тут і сьогодні потрібно переконувати не нас, а потрібно переконувати наших партнерів в Києві виконати ті очевидні зобов'язання, які вони на себе взяли за Мінськими угодами», - зазначив Путін.

«Це ж не секретні угоди. В Інтернеті відкрийте. Що там написано? До кінця 2015 року внести зміни до Конституції. Але ми не можемо цього зробити за київських політиків. Прийняти закон про амністію - прийнятий, але не підписаний. Я ж не президент України, я не можу підписати за президента України закон. Імплементувати закон про особливий статус - він прийнятий, але не введений в дію, відкладений. Хитрим способом прийняли там ще одну поправку, по-моєму, статтю 10, яка відклала його введення», - сказав він.

«Так можна лавірувати нескінченно, але не можна на нас перекладати те, що ми зробити не в змозі. Я розумію, що це непросто, сьогодні в Україні приймати такі рішення, це вимагає великої політичної мужності і підтримки з боку і населення, і основних політичних сил, але якщо підписалися треба якось робити», - сказав він.

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«А ось наші європейські партнери, розуміючи це, не повинні перекладати на нас всю відповідальність за події, що відбуваються. Особливо з тих питань, які знаходяться поза сферою нашої компетенції, а працювати зі своїми союзниками в Києві, якщо вже вони дійсно хочуть добра українського народу. Треба допомогти вийти з цієї замкнутої спіралі, налагодити прямий діалог, прямий контакт і прямі переговори між конфліктуючими сторонами», - додав він.

«Якщо ми побачимо в якийсь момент, що все, по суті справи, зроблено, ми перші будемо готові зробити крок, в тому числі щодо різних обмеженнь в сфері торгівлі та економіки», - заявив Путін.