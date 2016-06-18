На фабриці Nestle біля Чикаго стався витік хімікатів - ЗМІ

Про це повідомляє ABC News з посиланням на заступника директора фабрики Джона Радзінскі, передає РБК.

За його словами, працівники фабрики почали скаржитися на проблеми з диханням після витоку хлориду натрію. З 17 осіб, які отримали медичну допомогу на місці, 11 попросили додаткову медичну допомогу в лікарні, розповів Радзінскі.

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Пізніше представник Nestle повідомив, що всі 11 постраждалих працівників фабрики відпущені з медзакладів. Як розповів представник компанії, приблизно через 2,5 години після витоку співробітники фабрики стали скаржитися на нудоту і ускладнення дихання.

Приблизно через дві години, площа розливу була виділена і роботу вдалося відновити близько 3:30 ранку, повідомили чиновники.

На даний момент виробництво на фабриці відновлено.