Кремлівські "тролі" розгорнули у польському інтернет-просторі масштабну кампанію з дискредитації України - ЗМІ

Про це пише Радіо Свобода.

Польські аналітики зауважують, що хвиля безпрецедентної антиукраїнської пропаганди у мережі піднялася у 2013 році, невдовзі після того, як на київському Майдані розпочалися протестні акції. Щоб переконати поляків у тому, що українці – їхні запеклі вороги, інтернет-«тролі» сотні тисяч разів повторюють тези теперішньої кремлівської влади.

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Одним із найбільш яскравих прикладів кремлівського «тролінгу» у Польщі називають інтернет-форум російського польськомовного радіо Sputnik Polska. За його словами, кремлівські «тролі» масово з’явилися на сторінці радіо пізньої осені 2013 року.

Головне завдання кремлівського інтернет-«тролінгу» у Польщі – руйнування польсько-українських відносин, зазначають експерти.

Як пише Радіо Свобода, намагаючись розсварити поляків з українцями, інтернет-«тролі» наполегливо експлуатують питання складного історичного минулого двох народів, передусім – волинської трагедії.

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Крім цього, кремлівські «тролі» застосовують у польському сегменті соцмереж такий перевірений спосіб, як створення псевдопрофілів.

Зазначається, що кремлівські «тролі» не закликають поляків любити Путіна, та вони наче мантру повторюють думки теперішньої російської влади про Україну. Тим самим Кремль намагається знеохотити поляків до підтримки українців.