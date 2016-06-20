У Карелії уточнили кількість загиблих на Сямозері дітей

"13 дітей загинуло. Чотирнадцяту поки не знайдено", - сказав він на оперативній нараді, додавши, що пошуки тривають, передає ТАСС.

Глава МНС Росії Володимир Пучков, у свою чергу, вимагає закрити табір.

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"Щодо табору завтра приймайте рішення, закривайте його і дітей надсилайте татам і мамам. Уточнюйте маршрути руху", - сказав міністр. Він наголосив, що Національний центр управління у кризових ситуаціях надасть допомогу і підтримку у питанні вивезення дітей.

В МНС РФ повідомили, що літак з тілами дітей, загиблих на Сямозері в Карелії, вже приземлився в Москві.

Глава Карелії Олександр Худилайнен додав, що "Парк-готель" організував безконтрольний туристичний маршрут. "З інструкторами, які були трохи старші від цих дітей (табору)", - сказав він. Глава регіону також розповів, що вже у понеділок буде відомий список усіх таборів, розташованих в районі Сямозера для тотальної перевірки. "Починається перевірка всіх таборів для уникнення подібної трагедії", - додав Худилайнен.

Як повідомляв УНІАН, у складі туристичної групи перебувала 51 особа, з них четверо дорослих. Раніше були знайдені тіла 13 дітей.