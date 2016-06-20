Число загиблих в Карелії дітей збільшилося до 15

Про це повідомив уповноважений при президентові РФ з прав дитини Павло Астахов, передає ТАСС.

"За останніми даними знайдені 15 тіл загиблих дітей в Карелії", - написав омбудсмен на своїй сторінці в Twitter.

Як пізніше розповів виданню джерело в оперативних службах республіки, знайдена в Карелії 15-а загибла дитина не була зареєстрована в таборі.

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"За попередніми даними, знайдена дитина не перебувала у списках табору", - сказав співрозмовник агентства.

Як пояснили в апараті уповноваженого з прав дитини, про 15-го загиблого стало відомо від дитячого омбудсмена Республіки Карелія, яка знаходиться на місці НП.

Як повідомляв УНІАН, у складі туристичної групи перебувала 51 особа, з них четверо дорослих. Раніше були знайдені тіла 14 дітей.