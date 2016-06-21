Сенат США відхилив поправки щодо посилення перевірок власників зброї

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Поправки передбачали заборону на продаж зброї людям, запідозреним у зв'язках з терористами. Також пропонувалося збільшити час на перевірку тих, хто збирається купити зброю. Поправки не набрали 60 голосів сенаторів, необхідних для їх прийняття.

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«Ситуація повторюється кожного разу. Після кожної трагедії ми намагаємося ухвалити прийнятні заходи безпеки носіння зброї. На жаль, наші спроби блокуються республіканським Конгресом», — сказав лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч Макконнелл сказав, що заходи демократів були неефективні. На його думку, вони не були щирі у своїх спробах посилити закон про продаж зброї.

Як пише агентство The Associated Press, демократи називали поправки республіканців «неприйнятно слабкими», в той час, як республіканці стверджували, що внесені зміни від їх політичних конкурентів носять занадто обмежувальний характер.

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Агентство уточнює, що американцям, які купують вогнепальну зброю від офіційних дилерів, може бути відмовлено в його придбанні з кількох причин. Серед них називається вчинення тяжких злочинів або наявність психічних проблем.

Однак, як пише AP, немає конкретної заборони для тих, хто фігурує у списках запідозрених у зв'язках з терористами. Зараз цей список, за останніми даними, містить 1 млн осіб, включаючи 5 тис громадян США або інших людей, які постійно проживають на території країни.

Поправки були внесені в Сенат після масового розстрілу відвідувачів гей-клубу Pulse в Орландо 12 червня. Жертвами 29-річного Омара Матіна, який відкрив стрілянину в будівлі, стали 49 осіб.