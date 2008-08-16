Росія продовжує підривати Грузію - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Грузії закликає міжнародне співтовариство зупинити дії Россі направлені на знищення грузинської державності. Про це мовиться в заяві МЗС Грузії, поширеній у суботу.

"Не дивлячись на зусилля міжнародного співтовариства і підписання документа про припинення вогню, збройні сили Російської Федерації продовжують військові дії проти Грузії і знищення об`єктів цивільної інфраструктури", - мовиться в заяві.

"Частини окупаційної армії Росії 16 серпня замінували і висадили в повітря залізничний міст на перегоні Метехі-Гракалі в Каспському районі (Східна Грузія). В результаті цього диверсійно-терористичного акту перервано залізничне повідомлення між Східною і Західною Грузією, зв`язок з морськими портами Грузії. Цим же шляхом перевозилися люди з територій, окупованих російською армією, в безпечні місця", - мовиться в заяві.

МЗС Грузії заявляє, що "Росія цілеспрямовано здійснює дії, направлені на знищення державності Грузії, зокрема за допомогою виклику гуманітарної катастрофи".

Міністерство закордонних справ Грузії закликає міжнародне співтовариство негайно вжити заходів з тим, щоб зупинити державне знищення і гуманітарну катастрофу.

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