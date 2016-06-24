Внаслідок перестрілки на Кіпрі загинули до чотирьох осіб - ЗМІ

Про це повідомляє видання Cyprus Online з посиланням на джерела в поліції, передає РБК.

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За словами співрозмовників видання, в результаті стрілянини загинули чотири людини. Як зазначають джерела, серед загиблих може бути також і сам стрілець. Ще дві людини в результаті стрілянини отримали поранення і були госпіталізовані. Їх стан поки неясно.

Разом з тим, як повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, в результаті стрілянини загинули три людини. За даними правоохоронних органів, інцидент може бути пов'язаний з місцевими злочинними угрупованнями.

За попередніми даними, в результаті перестрілки загинув відомий місцевий бізнесмен Фанос Калопсідіотіс. Як відзначає видання, він імовірно був метою нападу.