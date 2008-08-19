Рада НАТО сьогодні обговорить конфлікт Росії і Грузії

Рада НАТО сьогодні на позачерговому засіданні обговорить конфлікт Росії і Грузії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Позачергова зустріч відбудеться за ініціативою США. Під час зустрічі планується переглянути відносини Північноатлантичного альянсу з Росією, а також обговорити механізм надання допомоги Грузії.

Напередодні зустрічі держсекретар США Кондоліза РАЙС заявила, що Росія "грається в дуже небезпечну гру" із США і її союзниками і попередила, що НАТО не повинно дозволити Москві здобути будь-які стратегічні перемоги в Грузії.

"Нам доведеться перешкодити російським стратегічним амбіціям, які явно направлені на підрив грузинської демократії, які використовують свій воєнний потенціал для завдання шкоди і в деяких випадках для руйнування інфраструктури Грузії і для спроб ослабити грузинську державу", - заявила К.РАЙС.

На думку аналітиків, серед країн - членів НАТО існують розбіжності щодо того, яку політику вести стосовно Росії.

У свою чергу, постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив, що якщо країни НАТО займуть "невиважену" позицію, "вся вина за розвал нині діючої системи безпеки ляже на Вашингтон і його союзників".