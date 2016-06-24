Представник ЄС визнала, що після Brexit колишніх відносин з Британією вже не буде

Про це, як передає власний кореспондент УНІАН, йдеться у заяві Могеріні, яка була розповсюджена в Брюсселі.

"Розторгнення відносин - не варіант, як і вести справи, як раніше. Наш Союз є кращим шляхом, щоб реагувати на потреби та очікування наших громадян. Важкі часи вимагають ще більшого лідерства та рішень і ще більшої єдності. В єдності мети - наша сила, і нашим громадянам і всьому світу потрібний міцний, як ніколи, Європейський Союз", - заявила вона.

Могеріні вказала, що виклики, перед якими стоїть ЄС, "занадто тиснуть на нас, щоб ми змогли дозволити собі інституційну невизначеність". "Саме тому ми будемо рухатися вперед на основі наших спільних цінностей та інтересів, і тому ми будемо продовжувати працювати для забезпечення безпеки та добробуту наших громадян, для всеосяжності наших суспільств і для більше справедливого світу та світу з більшою співпрацею", - наголосила високий представник.

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При цьому Могеріні запевнила, що ЄС є і буде "сильним гравцем та надійним партнером для наших друзів по всьому світі". "Ми будемо продовжувати діяти як сила миру, забезпечувати безпеку та бути переконаним прихильником міжнародної співпраці", - підкреслила вона.

Як відомо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.