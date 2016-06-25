Ердоган заявив, що Туреччина відчуває на собі "ісламофобію" з боку ЄС

За його словами, зараз Туреччина відчуває на собі «ісламофобію» з боку Європейського союзу, а сам союз сповідує подвійні стандарти, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«В даний час відносно Туреччини практикується ісламофобія, тому вони відкладають наш вступ [в Євросоюз]», — сказав Ердоган.

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За словами президента Туреччини, у разі, якщо Євросоюз продовжить йти колишнім шляхом і в ньому будуть наростати внутрішні суперечності, «протягом короткого часу [ЄС] стикнеться з виходом нових країн».

Як зазначає Reuters, турецький міністр у справах ЄС Омер Челік також заявив, що британська кампанія [щодо виходу з ЄС] була затьмарена ісламофобією і антитурецькими настроями, які підживлювали політики.

«Це був тривожний процес ... в якому основні політики дуже часто спиралися на ультра-праву риторику», — сказав на прес-конференції Челік.